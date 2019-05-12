Instagram блокуватиме хештеги про шкідливість вакцинації, фото — iNEws

https://racurs.ua/ua/n121845-instagram-blokuvatyme-heshtegy-pro-shkidlyvist-vakcynaciyi.html

Ракурс

Соціальна мережа Instagram (Інстаграм) блокуватиме хештеги про шкідливість вакцинації, а також інформацію про інші антинаукові дані.

Ця нова політика мережі спрямована на боротьбу з фейковими новинами та антинауковою інформацією, що розповсюджується в інтернеті, повідомляє 12 травня Engadget.

Instagram передусім заблокує хештеги, за допомогою яких поширюють неправдиву інформацію про вакцинацію. Мережу вже давно критикували за потурання розповсюдженню потенційно шкідливих публікацій.

Інстаграм також обмежить використання тих хештегів, які можуть здаватися нешкідливими, але насправді під ними маскують поширення спростованих наукою тверджень про шкідливість вакцинації.

Раніше мережа заблокувала хештеги #vaccinescauseautism та #vaccinescauseaids. Це унеможливило пошук контенту в мережі, який був відзначений ним. Якщо користувач захоче ввести такий хештег під час написання посту, він зникне з пошуку. Партнерська компанія Інстаграм — Facebook (Фейсбук) — також зробила аналогічні кроки з обмеження поширення дезінформації про вакцини.

В Інстаграм заявили також, що в мережі продовжують розробляти загальну стратегію і політику боротьби з фейковими новинами.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Instagram розпочала боротьбу з додатками для штучного нарощування аудиторії, «лайків» та коментарів. Для цього створено інтелект-інструмент, який буде виявляти фейкові дії в соцмережі.