Новини Instagram: мережа почала попереджати користувачів про образливі повідомлення, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n124076-instagram-pochav-poperedjaty-korystuvachiv-pro-obrazlyvi-povidomlennya-foto.html

Ракурс

Соціальна мережа Instagram (Інстаграм) почала попереджати користувачів про образливі повідомлення. В авторів коментарів, зміст яких може бути сприйнято в соцмережі як образливий або шкідливий, Instagram тепер уточнює: «Чи впевнені ви, що хочете опублікувати це?».

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Мережа 8 липня оголосила про дві нові функції, які спрямовані на боротьбу з онлайн-цькуванням і знущаннями в інтернеті. Про це в своєму блозі на сайті компанії повідомив її голова Адам Моссері.

За допомогою цих нововведень Instagram намагається знайти способи обмежити неналежну поведінку своїх користувачів, не вдаючись при цьому до прямого блокування їх акаунтів або повідомлень.

Нові функції засновані на штучному інтелекті. Перед публікацією коментаря, у якому містяться слова або вирази, на які часто скаржилися інші користувачі, Інстаграм запитає в автора повідомлення, чи впевнений він, що хоче публікувати цей контент. Таким чином, людину заздалегідь попереджають, що його коментар може виявитися для інших образливим, й у нього з’являється можливість відмовитися від рішення розмістити його в соцмережі.