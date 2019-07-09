Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Новини Instagram: мережа почала попереджати користувачів про образливі повідомлення, фото — Reuters

Instagram почав попереджати користувачів про образливі повідомлення (ФОТО)

9 лип 2019, 08:51
999

Соціальна мережа Instagram (Інстаграм) почала попереджати користувачів про образливі повідомлення. В авторів коментарів, зміст яких може бути сприйнято в соцмережі як образливий або шкідливий, Instagram тепер уточнює: «Чи впевнені ви, що хочете опублікувати це?».

Loading...

Мережа 8 липня оголосила про дві нові функції, які спрямовані на боротьбу з онлайн-цькуванням і знущаннями в інтернеті. Про це в своєму блозі на сайті компанії повідомив її голова Адам Моссері.

За допомогою цих нововведень Instagram намагається знайти способи обмежити неналежну поведінку своїх користувачів, не вдаючись при цьому до прямого блокування їх акаунтів або повідомлень.

Новини Instagram: мережа почала попереджати користувачів про образливі повідомлення, фото — Reuters

Нові функції засновані на штучному інтелекті. Перед публікацією коментаря, у якому містяться слова або вирази, на які часто скаржилися інші користувачі, Інстаграм запитає в автора повідомлення, чи впевнений він, що хоче публікувати цей контент. Таким чином, людину заздалегідь попереджають, що його коментар може виявитися для інших образливим, й у нього з’являється можливість відмовитися від рішення розмістити його в соцмережі.

Новини Instagram: мережа почала попереджати користувачів про образливі повідомлення, фото — Reuters

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

НАБУ готується оголосити підозри Насалику і Брилю за брехню в деклараціях

Національне антикорупційне бюро України вручить повідомлення про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику та колишньому голові Запорізької обласної державної адміністрації Костянтину Брилю

Новини України
12:41

Нацрада перевірить NewsOne і вимагатиме у парламенту більше повноважень

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення здійснить перевірку телеканалу NewsOne щодо подій, пов’язаних із організацією телемосту «Надо поговорить». Регулятор також вимагатиме в депутатів Ради законодавчих змін задля посилення своїх повноважень

Новини України
12:07

Олівер Стоун запросив Путіна у пропагандистський фільм з Медведчуком (ВІДЕО)

Голлівудський режисер Олівер Стоун для пропагандистського фільму про Україну взяв інтерв’ю у резидента Росії Володимира Путіна. Він у документальній стрічці «В боротьбі за Україну» коментує дії п’ятого президента України Петра Порошенка

Новини України
08:28
Новини партнерів
Загрузка...