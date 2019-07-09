Допінг в спорті: Європол провів спецоперацію, затримано понад 200 осіб

https://racurs.ua/ua/n124077-ievropol-proviv-specoperaciu-proty-sportyvnogo-dopingu-zatrymano-ponad-200-osib-foto.html

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Європейське поліцейське відомство (Європол) спільно з Інтерполом і за підтримки влади 33 країн провело масштабну спецоперацію, метою якої став нелегальний ринок спортивного допінгу. Операції проводилися в Німеччині, Україні та Молдові.

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Затримано 234 підозрюваних, знищено 17 злочинних груп, зруйновано 9 лабораторій і відкрито понад 800 судових справ, повідомляється в прес-релізі Європолу, опублікованому на сайті організації.

Затримання і обшуки проводилися в 23 країнах Європейського Союзу і ще 10 країнах за межами ЄС, зокрема, в Німеччині, Україні, Молдові, Латвії, Литві, Франції, Великій Британії, Колумбії і США. Росії у переліку учасників спецоперації немає.

Згідно з повідомленням Європолу, метою операції стали виробники і розповсюджувачі контрафактних анаболіків, тобто речовин, що прискорюють утворення і оновлення структурних частин клітин, тканин і м’язових структур.

За останні 20 років світова торгівля анаболічними речовинами значно зросла, — вказують в Європейському поліцейському відомстві, звертаючи увагу на шкоду цих речовин для здоров’я.

Ці речовини збільшують ризик серцевих нападів і атеросклерозу, впливають на репродуктивну систему, печінку і нирки і підвищують ризик розвитку раку.

Нагадаємо, що у липні минулого року напередодні Чемпіонату Європи з легкої атлетики у Берліні ІААФ поновила допінгову дискваліфікацію легкоатлетів Росії. Їх відлучили від міжнародних змагань у листопаді 2015 року після звинувачень у державній підтримці використання допінгу спортсменами РФ. У лютому цього року спортивний арбітраж у Лозанні підтвердив вживання допінгу 12-ма російськими легкоатлетами, серед яких є олімпійський чемпіон.