Новини Донбасу: Зеленський підтвердив заяву Богдана про регіональний статус російської мови в регіоні, фото — "РБК Україна"

https://racurs.ua/ua/n124078-andruhina-ideya-zelenskyy-pidtverdyv-zayavu-bogdana-pro-regionalnyy-status-rosiyskoyi-movy.html

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що на окупованому Донбасі можливо запровадити регіональний статус російської мови.

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У Донецьку потрібно дати можливість говорити і заповнювати документи російською мовою, а жодної мовної проблеми насправді не існує. Про це Зеленський повідомив журналісту Юрію Дощатову у понеділок, 8 липня, під час пішої прогулянки глави держави у середмісті Києва.

Зрозумів… Це Андрюхіна ідея (Андрій Богдан, голова Офісу президента — ред.). Така інформаційна була війна, що не можна говорити російською мовою. Я думаю, ви розумієте, що можна говорити, як ви хочете. Я президент, я з вами говорю, як хочу, правильно? Якщо буде у донеччан спеціальне прохання, що для них важливо, щоб вони могли документи заповнювати, наприклад, російською мовою, я не бачу жодної проблеми, — відповів Зеленський на запитання журналіста.

Нагадаємо, що раніше керівник Офісу президента Андрій Богдан запропонував надати регіональний статус для російської мови на Донбасі.