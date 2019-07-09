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Савченко на виборах: нардеп їде агітувати виборців на окупований Донбас, фото — Гордон

Савченко їде агітувати виборців на окупований Донбас (ВІДЕО)

9 лип 2019, 10:34
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Лідер партії «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» має намір поїхати в агітаційний тур на окуповані регіони Донбасу. Про поїздку в Горлівку Надія Савченко повідомила у відео «Новостей Донбасса».

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Політик подала відповідні документи для виїзду в ОРДЛО і очікує на перепустку від СБУ. Надія Савченко балотується у виборчому окрузі № 51, який базується у прифронтовому населеному пункті Зайцеве.

Округ не закінчується Зайцевим, Майорським, Жованкою, він продовжується і в Горлівці, і на інших окупованих територіях, — заявила нардеп.

Вона має намір поїхати в агіттур на окуповані території і вже отримала перепустку-дозвіл від штабу операції Об'єднаних сил. Наразі Савченко очікує дозвіл від адміністративного центру СБУ у Бахмуті і дивується, чому такі дозволи не отримують інші кандидати у нардепи, які мусять спілкуватися з мешканцями окупованих територій.

Пропуск від СБУ Савченко замовила на себе, свою сестр Віру і Тетяну Проторченко (заступник голови партії). Савченко балотується в окрузі № 51, а її сестра в окрузі № 45 із центром в Авдіївці.

Проти Надії Савченко розслідується кримінальне провадження, у квітні її та екс-керівника організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана звільнили з-під варти. Їх звинувачували у підготовці масштабного теракту в Києві.

Джерело: Ракурс


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