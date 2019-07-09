Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Новини Дніпра: суд відпустив із СІЗО юнаків, які знічев’я убили інваліда, фото — Фейсбук В.Аброськіна

Суд відпустив із СІЗО юнаків, які знічев’я убили інваліда у Дніпрі (ВІДЕО)

9 лип 2019, 11:08
999

У Дніпрі зі слідчого ізолятора відпустили двох юнаків, які заради відео забили до смерті 48-річного чоловіка. Підозрювані перебуватимуть під домашнім арештом.

Loading...

Гуманний суд Дніпра випустив зі слідчого ізолятору на свободу двох покидьків, обвинувачених у вбивстві людини, — написав у Фейсбук перший заступник глави Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

На початку квітня 23-річний та 26-річний мешканцям Дніпра, які працюють в IT-індустрії, не сподобався 48-річний чоловік. Спочатку вони його били, а потім не дали можливості вибратися з-за парапету й зіштовхнули в річку. Чоловік, інвалід другої групи, загинув. Все, що відбувалося, один із юнаків знімав на відео, цим самим фактично документуючи злочин.

Колегія суддів відмовила прокурору у продовженні арешту підозрюваних, — повідомив адвокат Олександр Бегаурі, який представляє інтереси родичів убитого.

Причиною відмови у продовженні запобіжного заходу у виді арешту Феміда вважає позитивну характеристику юнаків за місцем проживання.

Нагадаємо, що на початку червня Печерський райсуд Києва відпустив під домашній арешт підозрюваного у вбивстві ветерана АТО та волонтера Сармата. Під домашній арешт відпущені й екс-бійці «Азова», яких у 2016 році затримали під час спецоперації силовиків за підозрою у збройних нападах на інкасаторів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

НАБУ готується оголосити підозри Насалику і Брилю за брехню в деклараціях

Національне антикорупційне бюро України вручить повідомлення про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику та колишньому голові Запорізької обласної державної адміністрації Костянтину Брилю

Новини України
12:41

Нацрада перевірить NewsOne і вимагатиме у парламенту більше повноважень

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення здійснить перевірку телеканалу NewsOne щодо подій, пов’язаних із організацією телемосту «Надо поговорить». Регулятор також вимагатиме в депутатів Ради законодавчих змін задля посилення своїх повноважень

Новини України
12:07

Олівер Стоун запросив Путіна у пропагандистський фільм з Медведчуком (ВІДЕО)

Голлівудський режисер Олівер Стоун для пропагандистського фільму про Україну взяв інтерв’ю у резидента Росії Володимира Путіна. Він у документальній стрічці «В боротьбі за Україну» коментує дії п’ятого президента України Петра Порошенка

Новини України
08:28
Новини партнерів
Загрузка...