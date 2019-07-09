Новини Дніпра: суд відпустив із СІЗО юнаків, які знічев’я убили інваліда, фото — Фейсбук В.Аброськіна

https://racurs.ua/ua/n124082-sud-vidpustyv-iz-sizo-unakiv-yaki-znichev-ya-ubyly-invalida-u-dnipri-video.html

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У Дніпрі зі слідчого ізолятора відпустили двох юнаків, які заради відео забили до смерті 48-річного чоловіка. Підозрювані перебуватимуть під домашнім арештом.

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Гуманний суд Дніпра випустив зі слідчого ізолятору на свободу двох покидьків, обвинувачених у вбивстві людини, — написав у Фейсбук перший заступник глави Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

На початку квітня 23-річний та 26-річний мешканцям Дніпра, які працюють в IT-індустрії, не сподобався 48-річний чоловік. Спочатку вони його били, а потім не дали можливості вибратися з-за парапету й зіштовхнули в річку. Чоловік, інвалід другої групи, загинув. Все, що відбувалося, один із юнаків знімав на відео, цим самим фактично документуючи злочин.

Колегія суддів відмовила прокурору у продовженні арешту підозрюваних, — повідомив адвокат Олександр Бегаурі, який представляє інтереси родичів убитого.

Причиною відмови у продовженні запобіжного заходу у виді арешту Феміда вважає позитивну характеристику юнаків за місцем проживання.

Нагадаємо, що на початку червня Печерський райсуд Києва відпустив під домашній арешт підозрюваного у вбивстві ветерана АТО та волонтера Сармата. Під домашній арешт відпущені й екс-бійці «Азова», яких у 2016 році затримали під час спецоперації силовиків за підозрою у збройних нападах на інкасаторів.