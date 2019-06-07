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Суд призначив домашній арешт підозрюваному у вбивстві Олешка. Фото: Checkpoint

Справа Олешка: суд відпустив під домашній арешт підозрюваного у вбивстві Сармата

7 чер 2019, 09:23
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Печерський районний суд Києва під час засідання в ніч з 6 на 7 червня відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду.

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Цього чоловіка підозрюють в організації вбивства громадського активіста та ветерана АТО Віталія Олешка (Сарамата). Про це повідомила журналістка програми «Схеми» Наталя Седлецька на власній сторінці у Facebook.

Суддя Вовк відпустив з-під варти Михайла Сігіду — головного підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста Віталія «Сармата» Олешка. Друзі Олешка переконані, що його вбили через боротьбу з місцевою владою і народним депутатом Олександром Пономарьовим, який по факту контролює Бердянськ і місцеві силові структури, — йдеться у повідомленні.

За інформацією журналістки, Сігіда — ключова особа, яка могла б дати свідчення щодо справжнього замовника.

Нагадаємо, Олешка вбили пострілами в спину з рушниці на очах у дружини та друзів. Сталося це 31 липня 2018 року в Бердянську на території готелю, що належить його родині.

Вбивці швидко зникли з місця скоєння злочину, проте поліції невдовзі вдалося встановити ймовірну причетність до вбивства трьох колишніх бійців батальйону «Торнадо».

У грудні 2018 року в міжнародному аеропорту «Харків» при спробі перетину кордону затримали мешканця Дніпра, якого правоохоронці вважають одним із замовників вбивства Олешка.

Джерело: Ракурс


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