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Ракурс
Суд назначил домашний арест подозреваемому в убийстве Олешко. Фото: Checkpoint

Дело Олешко: суд отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве Сармата

7 июн 2019, 09:23
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Печерский районный суд Киева в ходе заседания в ночь с 6 на 7 июня отпустил под домашний арест Михаила Сигиду.

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Этого мужчину подозревают в организации убийства общественного активиста и ветерана АТО Виталия Олешко (Сарамата). Об этом сообщила журналистка программы «Схемы» Наталья Седлецкая на своей странице в Facebook.

Судья Вовк отпустил из-под стражи Михаила Сигиду — главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия «Сармата» Олешко. Друзья Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры, — говорится в сообщении.

По информации журналистки, Сигида — ключевая личность, которая могла бы дать показания относительно истинного заказчика.

Напомним, Олешко убили выстрелами в спину из ружья на глазах у жены и друзей. Произошло это 31 июля 2018 года в Бердянске на территории отеля, принадлежащего его семье.

Убийцы быстро скрылись с места преступления, однако полиции вскоре удалось установить вероятную причастность к убийству трех бывших бойцов батальона «Торнадо».

В декабре 2018 года в международном аэропорту «Харьков» при попытке пересечения границы задержали жителя Днепра, которого правоохранители считают одним из заказчиков убийства Олешко.

Источник: Ракурс


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