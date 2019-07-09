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Телемост с Россией: возле Нацсоветом загорелись файеры, активисты требуют лишить лицензии NewsOne, фото — Инсайдер

Акция протеста под Нацсоветом: активисты требуют лишить лицензии NewsOne (ТРАНСЛЯЦИЯ)

9 июл 2019, 11:22
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Активисты 9 июля пришли к зданию Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания из-за ситуации с телеканалом NewsOne.

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Напомним, что вчера канал отменил совместный телемост с пропагандистским каналом «Россия24», который должен был состояться 12 июля. Сегодня в 11.00 в Нацсовете началось заседание, на котором рассматривают вопрос Newsone. Часть участников акции протеста вошли в здание и находились на заседании Нацсовета.

Ранее канал NewsOne, близкий к украинскому политику Виктору Медведчуку, неоднократно обвинялся в распространении российской пропаганды и языка вражды, нарушал условия лицензии. Активисты требуют лишить канал лицензии за систематическое нарушение украинского законодательства, привлечь должностных лиц телеканала к административной ответственности за нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере телекоммуникаций.

Вчера акция протеста прошла под офисом канала NewsOne.

Источник: Ракурс


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