Корупція в поліції: головного патрульного Одеси відсторонено від роботи

Корупція в поліції: головного патрульного Одеси відсторонили від роботи. Фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/ua/n124084-korupciya-v-policiyi-golovnogo-patrulnogo-odesy-vidstoronyly-vid-roboty.html

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Корупційний скандал у поліції Одеси набирає обертів. Стало відомо, що начальник патрульної поліції Юрій Рибак відсторонений від посади щонайменше на тиждень через скарги його підлеглої, які буде перевіряти дисциплінарна комісія з Києва.

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Патрульна поліцейська Зоя Мельник на своїй сторінці в Facebook звинуватила керівництво Нацполіції у некомпетентності. Також вона заявила про провал правоохоронної реформи, оскільки нова патрульна поліція, за її словами, нічим не відрізняється від старої системи ДАІ: на виклики правоохоронці виїжджають вибірково, передусім виконуючи плани керівництва щодо штрафів і протоколів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як стверджує поліцейська-бунтар, після своєї гучної заяви вона одержує дзвінки із погрозами, а також здійснюється тиск на її сім’ю. Записи подібних дзвінків вона також виклала в мережу.

На ситуацію відреагував Олексій Білошицький — перший заступник керівника департаменту патрульної поліції України. Він зазначив, що фактажу у висунутих дівчиною звинуваченнях він не побачив, у зв’язку з чим напередодні до Одеси вирушила дисциплінарна комісія з Києва. Її метою буде перевірка достовірності даних, оприлюднених Мельник, і на час її проведення керівника одеської патрульної поліції відсторонили від роботи.

Нагадаємо, що раніше в Одеській і Миколаївській областях двох співробітників правоохоронних органів було затримано за хабарах. Зокрема, в Одесі майор поліції вимагав неправомірну вигоду за дозвіл здійснювати торговельну діяльність у павільйонах ринку.