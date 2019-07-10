Зірка «Людей в чорному» помер. Фото: кадр из фильма "Люди в черном"

https://racurs.ua/ua/n124118-zirka-ludey-v-chornomu-pomer-foto-video.html

Ракурс

Відомий голлівудський актор Ріп Торн помер у віці 88 років у своєму будинку в Коннектикуті (США). Актор прославився на весь світ своєю роллю в двох частинах «Людей в чорному».

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У культовому кіно Торн виконав роль глави агентства ЛВЧ агента Зед. За плечима у Торна ролі в понад 180 фільмах.

Кар'єра знаменитого актора тривала близько 60-років, за які він знявся в «Марії Антуанетті» (роль французького короля Людовика XV), «Без почуттів», «Підняти перископ» та інших відомих проектах. Зазначимо, що актора безліч разів номінували на різні премії.

Так, в 1983 році Торна номінували на «Оскар» як кращого актора другого плану в «Крос-Крик», але його обійшов Джек Ніколсон з фільмом «Мовою ніжності».

Елмора Руала Торна-молодшого, а саме так звали знаменитого Ріпа Торна, поважали за універсальну гру, завдяки якій він органічно виглядав в будь-якій ролі, незалежно від жанру кіно.

На рахунку у Торна нагорода «Театральний світ» (1959 рік) і телевізійна «Еммі» за серіал «Шоу Ларрі Сандерса» (1996 рік).

Як раніше повідомлялося, наприкінці липня помер відомий радянський і український актор Андрій Харитонов.