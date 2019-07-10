Зеленського просять провести військовий парад у петиції. Фото: Дело

https://racurs.ua/ua/n124117-zelenskogo-prosyat-provesty-viyskovyy-parad-u-petyciyi.html

Ракурс

Президента України Володимира Зеленського у петиції просять провести військовий парад на честь Дня незалежності України. Її вже підписали 840 осіб.

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Автор петиції Мирон Дмитрик створив звернення напередодні 9 липня. У тексті прохання вказується, що військові паради у часи триваючої військової агресії з боку РФ стали символом сили та нездоланності української армії.

У петиції наголошується, що усі українські воїни, волонтери, ветерани та сім’ї загиблих заслуговують на пошану та увагу. Військовий парад у цьому разі виступає як акт вшанування пам’яті тих, хто віддав життя за мир в Україні.

Автор просить Зеленського не дослухатись до радників та змінити своє рішення щодо проведення військового параду 24 серпня цього року. Аби петиція потрапила на розгляд її мають підписати 25 тис. осіб.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський ухвалив рішення, яким відмінив цьогорічне проведення військового параду на честь Дня незалежності. Натомість 300 млн грн використають для виплати премій усім українським військовослужбовцям.