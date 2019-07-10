Зеленского просят провести военный парад в петиции

https://racurs.ua/n124117-zelenskogo-prosyat-provesti-voennyy-parad-v-peticii.html

Ракурс

Президента Украины Владимира Зеленского в петиции просят провести военный парад в честь Дня независимости Украины. Ее уже подписали 840 человек.

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Автор петиции Мирон Дима создал обращение накануне 9 июля. В тексте просьбы указывается, что военные парады во времена продолжающейся военной агрессии со стороны РФ стали символом силы и непреодолимости украинской армии.

В петиции отмечается, что все украинские воины, волонтеры, ветераны и семьи погибших заслуживают уважения и внимания. Военный парад в этом случае выступает как акт памяти тех, кто отдал жизнь за мир в Украине.

Автор просит Зеленского не прислушиваться к советникам и изменить свое решение о проведении военного парада 24 августа этого года. Чтобы петиция попала на рассмотрение ее должны подписать 25 тыс. человек.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский принял решение, которым отменил нынешнее проведение военного парада в честь Дня независимости. Вместо этого 300 млн грн используют для выплаты премий всем украинским военнослужащим.