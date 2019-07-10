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Ракурс
В Эстонии назвали празднование освобождения Таллина в РФ провокацией и цинизмом. Фото: ИА Regnum

В Эстонии назвали празднование освобождения Таллина в РФ провокацией и цинизмом

10 июл 2019, 08:57
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Салют в России в честь 75-летия со дня освобождения Таллина назвали в Министерстве иностранных дел Эстонии цинизмом и провокацией. Праздничное мероприятие запланировали на 22 сентября этого года.

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Празднование годовщины повторной оккупации Таллина в годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа вызвало возмущение, о котором заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на своей странице в Facebook.

Таллин готовится отправить протест в российское посольство, а российского посла вызовут в МИД. Рейнсалу подчеркнул, что после ухода немцев из Эстонии советские войска пришли и свергли конституционное правительство страны.

В этом году Россия решила провести серию праздничных салютов в честь освобождения крупных европейских городов. Согласно расписанию 13 июля отметят освобождение Вильнюса, 1 августа — Каунаса, 13 октября — Риги, а 2 мая 2020 года — Берлина. Салюты будут проводить на Поклонной горе в Москве, а запускать будут 12 залпами из 9 салютных установок и 18 артиллерийский орудий.

Как ранее сообщалось, Эстония поддержала украинский протест против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Источник: Ракурс


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