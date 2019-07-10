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В Естонії назвали святкування визволення Таллінна в РФ провокацією і цинізмом. Фото: ИА Regnum

В Естонії назвали святкування визволення Таллінна в РФ провокацією і цинізмом

10 лип 2019, 08:57
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Салют в Росії на честь 75-річчя з дня визволення Таллінна назвали в Міністерстві закордонних справ Естонії цинізмом і провокацією. Святковий захід запланували на 22 вересня цього року.

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Святкування річниці повторної окупації Таллінна в річницю підписання пакту Молотова-Ріббентропа викликало обурення, про яке заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу на своїй сторінці в Facebook.

Таллінн готується відправити протест в російське посольство, а російського посла викличуть в МЗС. Рейнсалу наголосив, що після відходу німців з Естонії радянські війська прийшли і скинули конституційний уряд країни.

Цього року Росія вирішила провести серію святкових салютів на честь визволення великих європейських міст. Згідно з розкладом 13 липня відзначать звільнення Вільнюса, 1 серпня — Каунаса, 13 жовтня — Риги, а 2 травня 2020 року — Берліна. Салюти будуть проводити на Поклонній горі в Москві, а запускати будуть 12 залпами з 9 салютних установок і 18 артилерійський знарядь.

Як раніше повідомлялося, Естонія підтримала український протест проти повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Джерело: Ракурс


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