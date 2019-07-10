Аброськін: «Злодії в законі» проникають у всі державні інституції. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n124115-abroskin-zlodiyi-v-zakoni-pronykaut-u-vsi-derjavni-instytuciyi.html

Ракурс

В Україні наразі перебувають щонайменше 15 «злодіїв в законі», серед який 12 є доларовими мільйонерами. «Кримінальні авторитети» все частіше намагаються отримати реальну власть у країні.

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Сьогодні «злодії у законі» мають шикарні будинки та мільйонні заощадження у закордонних банках. Кримінальне переслідування та арешт коштів, який загрожує їм у Євросоюзі, в Україні злочинців не лякає. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

За словами Аброськіна, в Україні «злочинці в законі» вже почали проникали у всі державні інституції у пошуках реальної влади. Представники «злодіїв» є у великих енергетичних та медійних компаніях, судових та правоохоронних органах.

Аброськін стверджує, що з цими злочинцями потрібно термінового боротися, адже «законники» активно беруть участь у виборчих процесах в Україні та всюди мають своїх ставлеників.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у правоохоронних органах вважають, що саме «злодій у законі» ініціював бунт по пожежу в Одеській колонії наприкінці травня цього року.