Зміна клімату: вчені попереджають про небезпеку ігнорування мікробів

Вплив мікробів на глобальне потепління все ще недостатньо враховується ученими

https://racurs.ua/ua/n124114-zmina-klimatu-vcheni-poperedjaut-pro-nebezpeku-ignoruvannya-mikrobiv.html

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Коли йдеться про зміну клімату, ігнорування ролі мікроорганізмів може мати тяжкі наслідки.

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Про це йдеться в нещодавно опублікованій в Nature Reviews Microbiology заяві групи з 30 мікробіологів з дев’яти різних країн, повідомляє видання EurekAlert.

Учені зазначають, що люди, говорячи про зміну клімату, як правило, думають передусім про автомобілі, викопне паливо та промисловість. Ці речі безумовно, є важливими, однак науковці все ще не повною мірою враховують, як мікроорганізми сприяють збільшенню глобального потепління, або навпаки — як ми їх можемо використовувати для контролю парникових газів, щоб дозволити мікробам допомогти нам привести планету в більш «стійку зону», наголошують автори звернення.

Мікробіологія повинна розглядатися, якщо ми збираємося вирішити будь-які масові проблеми, пов’язані зі зміною клімату, — зазначає один зі співавторів статті професор кафедри біологічних наук Університету Альберти та провідний експерт в області біопалива Ліза Штейн. — Мікроорганізми впливають і на них впливають зміни клімату — це означає, що вони виробляють і споживають парникові гази. Їхня роль у зміні клімату є критичною.

Автори звернення наголошують, що потрібно підвищити рівень грамотності в цій темі серед науковців та широкої громадськості. Зокрема, людям, можливо, доведеться частково змінити свою повсякденну поведінку, щоб надати можливість мікробам впоратися з проблемою глобального потепління.

Ми дійсно віримо, що це наш останній шанс. Нічого не робити неетично. Якщо ми цього не зробимо, ми, можливо, побачимо кінець нашого виду протягом наступних двох поколінь. Ми не можемо просто сидіти склавши руки, — наголошують учені.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що збільшення площі лісів у світі на 1 млрд га допоможе значно зменшити наслідки глобального потепління. При цьому 0,9 млрд га лісів можна висадити без шкоди сільському господарству та містам. За приблизними підрахунками, цей проект вартуватиме 300 млрд дол. США.