Глобальне потепління призведе до спалахів трансмісивних захворювань – вчені. Фото: nat-geo

https://racurs.ua/ua/n120720-globalne-poteplinnya-pryzvede-do-spalahiv-transmisyvnyh-zahvoruvan-vcheni.html

Ракурс

Зміни клімату та глобальне потепління призведуть до спалахів трансмісивних хвороб і значно розширять географічний діапазон інфекцій.

Лихоманка денге, енцефаліт, чикунгунья і лейшманіоз вже почали швидше поширюватися і охоплювати більше території. Така тенденція пов’язана із загальним підвищенням температури на планеті, що призвело до більш сприятливих умов. Про це повідомили на Європейському конгресі інфекційних захворювань і клінічної мікробіології, передає medical xpress.

Вчені відстежують спалахи захворювань навіть в тих районах, де їх раніше не було, наприклад, на півночі Європи. Сприятливо на поширення хвороб впливає не тільки потепління, а й збільшення міжнародних подорожей і торгівлі. Внаслідок комахи можуть долати величезні відстані і потрапляти на раніше незвідані ними території.

Тривалі теплі сезони розширять потенціал розповсюджень трансмісивних хвороб і приведуть до масштабних спалахів тропічних інфекцій.

Глобальне потепління допомагає комарам і кліщів активно розмножуватися і передавати інфекції. Так, в останнє десятиліття були помічені спалахи малярії в Греції, лихоманки денге в Хорватії і Франції, вірусу чикунгунья в Італії і Франції, а також лихоманки Західного Нілу на південному сході Європи.

Низькі температури є смертельними для личинок і яєць комара, але глобальне потепління робить можливим масове поширення різних захворювань.

Подібна тенденція також помічається серед захворювань, які поширюють кліщі. Теплий клімат і менш холодні зими значно впливають на їх популяцію.

Очікується, що зміни клімату призведуть до поширення москітів на півдні Європи до кінця 2060-х років.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Львові на початку січня від тропічної малярії помер бізнесмен.