Військовий уряд Судану отримав підтримку арабських країн. Фото: Комсомольская правда

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Ракурс

Військовий уряд Судану отримав підтримку арабських держав, які планують надати країні гуманітарну допомогу. Саудівська Аравія також обіцяла всіляко сприяти військовій раді країни.

Гуманітарну допомогу нададуть Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія. Країни планують поставити до Судану пшеницю, нафтопродукти і медикаменти. Наразі ведуться переговори про дати поставок. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Голова військової ради генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан Абдулрахман вже прийняв свої перші рішення. Так, в країні скасували комендантську годину і звільнили всіх політичних в’язнів, яких затримали під час протестів останніми місяцями.

Тих військових, яких звинувачують в загибелі протестувальників, відправлять під суд. Перехідний період, за словами генерала, триватиме близько двох років. Після консультації з опозицією буде створено новий громадянський уряд, який і отримає владні повноваження.

Про захоплення влади військові повідомили 11 квітня, тоді ввели режим надзвичайного стану строком на три місяці.

Спочатку головою адміністрації призначили міністра оборони Судану Авада бен Ауфа, але потім міністр оголосив про свою відставку і до влади прийшов генерал.

Тим часом президент Судану Омар ль-Башир перебуває під домашнім арештом. Демонстрації проти голови держави почалися в грудні 2018 року. Громадян обурило різке підвищення цін на продукти.

Раніше повідомлялося, що після військового перевороту разом з президентом заарештували його близьке оточення.