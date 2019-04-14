Макгрегор покликав Ломаченка в змішані бої. Фото: Ukranews

https://racurs.ua/ua/n120718-makgregor-poklykav-lomachenka-v-zmishani-boyi.html

Ракурс

Українського боксера Василя Ломаченка покликали дебютувати в змішаних бойових мистецтвах (ММА). Запрошення від скандального ірландського бійця ММА Конора Макгрегора з’явилося після бою українця проти британця Ентоні Кролла.

У своєму повідомленні Макгрегор заявив, що переможний удар Ломаченка по британцеві в змішаних боях називають «навушниками». Натхненний побаченим Макгрегор розповів, що в ММА є відповідний для дебюту Ломаченка чемпіон. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Twitter.

За словами колишнього чемпіона UFC у напівлегкій вазі, в ММА є відповідний олімпійський чемпіон. Видання УНІАН висловило припущення, що ймовірним суперником Ломаченка може стати Генрі Сехудо, який є чемпіоном UFC у найлегшій вазі.

Як відомо, Василь Ломаченко поборовся на рингу з британцем Ентоні Кроллою 12 квітня. У четвертому раунді Ломаченко здобув приголомшливу перемогу, коли Кролла пропустив нищівний удар українця. Після нокауту британець довгий час не міг піднятися.

Британець претендував на чемпіонські пояси Ломаченка, але не зміг довести свої претензії.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Ломаченко отримав пояс чемпіона за версією WBO. З 2007 року цей пояс обов’язковий для статусу абсолютного чемпіона світу.