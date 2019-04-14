Макгрегор позвал Ломаченко в смешанные бои. Фото: Ukranews

https://racurs.ua/n120718-makgregor-pozval-lomachenko-v-smeshannye-boi.html

Ракурс

Украинского боксера Василия Ломаченко позвали дебютировать в смешанных боевых искусствах (ММА). Приглашение от скандального ирландского бойца ММА Конора Макгрегора появилось после боя украинца против британца Энтони Кроллы.

В своем сообщении Макгрегор заявил, что победоносный удар Ломаченко по британцу в смешанных боях называют «наушниками». Вдохновленный увиденным Макгрегор рассказал, что в ММА есть подходящий для дебюта Ломаченко чемпион. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

По словам бывшего чемпиона UFC в полулегком весе, в ММА есть подходящий олимпийский чемпион. Издание УНИАН выразило предположение, что вероятным соперником Ломаченко может стать Генри Сехудо, который является чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

Как известно, Василий Ломаченко сразился на ринге с британцем Энтони Кроллой 12 апреля. В четвертом раунде Ломаченко одержал потрясающую победу, когда Кролла пропустил сокрушительный удар украинца. После нокаута британец долгое время не мог подняться.

Британец претендовал на чемпионские пояса Ломаченко, но не смог доказать свои притязания.

Как ранее сообщал «Ракурс», Ломаченко получил пояс чемпиона по версии WBO. С 2007 года этот пояс обязателен для статуса абсолютного чемпиона мира.