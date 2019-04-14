Военное правительство Судана получило поддержку арабских стран. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/n120719-voennoe-pravitelstvo-sudana-poluchilo-podderjku-arabskih-stran.html

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Военное правительство Судана получило поддержку арабских государств, которые планируют оказать стране гуманитарную помощь. Саудовская Аравия также обещала всячески содействовать военному совету страны.

Гуманитарную помощь предоставят Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Страны планируют поставить в Судан пшеницу, нефтепродукты и медикаменты. Сейчас ведутся переговоры о датах поставок. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Глава военного совета генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан Абдулрахман уже принял свои первые решения. Так, в стране отменили комендантский час и освободили всех политических заключенных, которых задержали во время протестов в последние месяцы.

Тех военных, которых обвиняют в гибели протестующих, отправят под суд. Переходный период, по словам генерала, продлится около двух лет. После консультации с оппозицией будет создано новое гражданское правительство, которое и получит властные полномочия.

О захвате власти военные сообщили 11 апреля, тогда был введет режим чрезвычайного положения сроком на три месяца.

Сначала главой администрации назначили министра обороны Судана Авада бен Ауфа, но затем министр объявил о своей отставке и к власти пришел генерал.

Тем временем президент Судана Омар ль-Башир находится под домашним арестом. Демонстрации против главы государства начались в декабре 2018 года. Граждан возмутило резкое повышение на продукты.

Ранее сообщалось, что после военного переворота вместе с президентом арестовали его близкое окружение.