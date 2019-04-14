Глобальное потепление приведет к вспышкам трансмиссивных заболеваний – ученые. Фото: nat-geo

https://racurs.ua/n120720-globalnoe-poteplenie-privedet-ko-vspyshkam-transmissivnyh-zabolevaniy-uchenye.html

Ракурс

Изменения климата и глобальное потепление приведут ко вспышкам трансмиссивных болезней и значительно расширят географический диапазон инфекций.

Лихорадка денге, энцефалит, чикунгунья и лейшманиоз уже начали быстрее распространяться и охватывать больше территории. Такая тенденция связана с общим повышением температуры на планете, что привело к более благоприятным условиям. Об этом сообщили на Европейском конгрессе инфекционных заболеваний и клинической микробиологии, передает medicalxpress.

Ученые отслеживают вспышки заболеваний даже в тех районах, где их ранее не было, например, на севере Европы. Благоприятно на распространение болезней влияет не только потепление, но и увеличение международных путешествий и торговли. В результате насекомые могут преодолевать огромные расстояния и попадать на ранее неизведанные ими территории.

Продолжительные теплые сезоны расширят потенциал распространений трансмиссивных болезней и приведут к масштабным вспышкам тропических инфекций.

Глобальное потепление помогает комарам и клещам активно размножаться и передавать инфекции. Так, в последнее десятилетие были замечены вспышки малярии в Греции, лихорадки денге в Хорватии и Франции, вируса чикунгунья в Италии и Франции, а также лихорадки Западного Нила на юго-востоке Европы.

Низкие температуры являются смертельными для личинок и яиц комара, но глобальное потепление делает возможным массовое распространение разных заболеваний.

Подобная тенденция также замечается среди заболеваний, которые распространяют клещи. Теплый климат и менее холодные зимы значительно влияют на их популяцию.

Ожидается, что изменения климата приведут к распространению москитов на юге Европы до конца 2060-х годов.

Как ранее сообщал «Ракурс», во Львове в начале января от тропической малярии скончался бизнесмен.