Изменение климата: ученые предупреждают об опасности игнорирования микробов

Влияние микробов на глобальное потепление все еще недостаточно учитывается учеными

https://racurs.ua/n124114-izmenenie-klimata-uchenye-preduprejdaut-ob-opasnosti-ignorirovaniya-mikrobov.html

Ракурс

Когда речь идет об изменении климата, игнорирование роли микроорганизмов может иметь тяжелые последствия.

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Об этом говорится в недавно опубликованном в Nature Reviews Microbiology заявлении группы из 30 микробиологов из девяти разных стран, сообщает издание EurekAlert.

Авторы обращения отмечают, что люди, говоря об изменении климата, как правило, думают прежде всего об автомобилях, ископаемом топливе и промышленности. Эти вещи безусловно, важны, однако ученые все еще не в полной мере учитывают, как микроорганизмы способствуют увеличению глобального потепления, или наоборот — как мы их можем использовать для контроля парниковых газов, чтобы позволить микробам помочь нам привести планету в более «стойкую зону», подчеркивается в статье.

Микробиология должна рассматриваться, если мы собираемся решить любые массовые проблемы, связанные с изменением климата, — отмечает один из соавторов статьи профессор кафедры биологических наук Университета Альберты и ведущий эксперт в области биотоплива Лиза Штейн. — Микроорганизмы влияют и на них влияют изменения климата — это значит, что они производят и потребляют парниковые газы. Их роль в изменении климата является критической.

Авторы обращения подчеркивают, что нужно повысить уровень грамотности в этой теме среди ученых и широкой общественности. В частности, людям, возможно, придется частично изменить свое повседневное поведение, чтобы дать возможность микробам справиться с проблемой глобального потепления.

Мы действительно верим, что это наш последний шанс. Ничего не делать неэтично. Если мы этого не сделаем, мы, возможно, увидим конец нашего вида в течение следующих двух поколений. Мы не можем просто сидеть сложа руки, — подчеркивают ученые.

Напомним, недавно ученые установили, что увеличение площади лесов в мире на 1 млрд га поможет значительно уменьшить последствия глобального потепления. При этом 0,9 млрд га лесов можно высадить без ущерба сельскому хозяйству и городам. По приблизительным подсчетам, этот проект будет стоить 300 млрд долл. США.