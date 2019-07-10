Аброськин: «Воры в законе» проникают во все государственные институты. Фото: Известия

https://racurs.ua/n124115-abroskin-vory-v-zakone-pronikaut-vo-vse-gosudarstvennye-instituty.html

Ракурс

В Украине сейчас находятся не менее 15 «воров в законе», среди которых 12 являются долларовыми миллионерами. «Криминальные авторитеты» все чаще пытаются получить реальную власть в стране.

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Сегодня «воры в законе» имеют шикарные дома и миллионные сбережения в иностранных банках. Уголовное преследование и арест средств, который грозит им в Евросоюзе, в Украине преступников не пугает. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По словам Аброськина, в Украине «преступники в законе» уже начали проникать во все государственные институты в поисках реальной власти. Представители «воров» есть в крупных энергетических и медийных компаниях, судебных и правоохранительных органах.

Аброськин утверждает, что с этими преступниками нужно срочного бороться, ведь «законники» активно участвуют в избирательных процессах в Украине и везде имеют своих ставленников.

Как ранее сообщал «Ракурс», в правоохранительных органах считают, что именно «вор в законе» инициировал бунт по пожар в Одесской колонии в конце мая этого года.