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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Ukranews

Парада в День Независимости не будет — Зеленский (ВИДЕО)

9 июл 2019, 20:32
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В этом году День Независимости Украины 24 августа пройдет без военного парада.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук.

Мне кажется, что в этом году лучше эти деньги выделить нашим героям, — заявил президент.

По словам Зеленского, принято решение вместо парада выделить 300 млн грн на премии украинским военным.

Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры — все, — отметил президент.

Но чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости мы также будем, — подчеркнул Зеленский, пообещав «новый формат».

Напомним, Зеленский недавно подтвердил, что на оккупированном Донбассе возможно введение регионального статуса русского языка. По его словам, жителям этого региона могут предоставить возможность заполнять документы на русском языке. Зеленский отметил, что это идея глава Офиса президента Андрея Богдана.

Источник: Ракурс


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