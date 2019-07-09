Уволены руководители четырех таможен западного региона

Уволены руководители Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n124108-uvoleny-rukovoditeli-chetyreh-tamojen-zapadnogo-regiona.html

Ракурс

Исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов уволил от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен — Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

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Об этом чиновник сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Эту работу будут выполнять профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС, — отметил Власов.

По словам Власова, соответствующее решение он принял по результатам совещания по проблемам контрабанды, которое состоялось при участии президента Украины Владимира Зеленского в эту субботу в Ужгороде.

Также Власов отреагировал на подписание сегодня президентом указа, направленного на преодоление так называемых «писем счастья» — схем «выбивания» денег из бизнеса на таможне.

По словам чиновника, в ближайшее время он встретится с главой Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым, чтобы обсудить практическую реализацию этого указа, а также дополнительные механизмы, которые можно задействовать для борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил.