Звільнено керівників чотирьох митниць західного регіону

Звільнено керівників Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької митниць, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n124108-zvilneno-kerivnykiv-chotyroh-mytnyc-zahidnogo-regionu.html

Ракурс

Виконувач обов’язків керівника Державної фіскальної служби (ДФС) Олександр Власов звільнив від виконання обов’язків керівників чотирьох митниць — Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.

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Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Цю роботу будуть виконувати фахові спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС, — зазначив Власов.

За словами Власова, відповідне рішення він ухвалив за результатами наради з проблем контрабанди, яка відбулася за участі президента України Володимира Зеленського цієї суботи в Ужгороді.

Також Власов відреагував на підписання сьогодні президентом указу, спрямованого на подолання так званих"листів щастя" - схем «вибивання» грошей з бізнесу на митниці.

За словами чиновника, найближчим часом він зустрінеться з головою Державної митної служби Максимом Нефьодовим, щоб обговорити практичну реалізацію цього указу, а також додаткові механізми, які можна задіяти для боротьби з контрабандою та порушенням митних правил.