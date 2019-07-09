Зеленський підписав указ щодо протидії «листам щастя» та «сірим схемам» на митниці

Володимир Зеленський, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/ua/n124101-zelenskyy-pidpysav-ukaz-schodo-protydiyi-lystam-schastya-ta-sirym-shemam-na-mytnyci.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 505/2019, спрямований на подолання схеми «вибивання» грошей з бізнесу на митниці — так званих «листів щастя».

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Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук, повідомляє прес-служба президента.

Суть цієї схеми полягає в тому, що правоохоронні органи спрямовують до Державної фіскальної служби (ДФС) звернення, в якому вимагають здійснення повного фізичного огляду всіх вантажів певного підприємства, блокуючи такими діями проходження митного кордону.

Новий указ Зеленського передбачає відповідне доручення щодо цього питання Генеральній прокуратурі, Службі безпеки України та Національній поліції. ДФС має щомісяця звітувати про кількість доручень від кожного з правоохоронних органів та їхню результативність (не лише про розмір накладених штрафів чи вартість вилученого майна, а й про суми фактичних надходжень до бюджету).

Крім того, щоб товар, який пройшов іноземних митників, не змінював свого найменування та вартості під час проходження українського митного контролю (наприклад, замість нового брендового одягу не ставав за документами секонд-хендом), уряду доручено забезпечити синхронізацію інформаційних систем України з аналогічними інформаційними системами інших держав.

За словами Гончарука, Зеленський наголосив, що уряд відповідні заходи має вжити невідкладно, щоб до кінця року ця система вже запрацювала.

РНБО доручається створити телефон довіри, для повідомлень про випадки контрабанди, ухилення від сплати платежів та корупції під час митного оформлення.

Цей указ датований сьогоднішнім днем, він набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, президент вчора вніс до парламенту законопроект № 10426, який передбачає внесення змін до закону «Про Вищий антикорупційний суд», спрямованих на зосередженні цієї установи на топ-корупції.