Погода в Україні 10 липня: в одній половині країни дощитиме, а в іншій буде сонячно. Фото: "Ракурс"

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Погода в Україні у середу, 10 липня, буде неоднозначною: частині українців обіцяють сонце та відсутність хмар, а ще частині — дощі. Про це інформує Український гідрометцентр.

Погода в Києві завтра буде на один градус холоднішою, ніж сьогодні. Температура повітря вночі становитиме лише 11−13° тепла, вдень повітря в столиці прогріється до 19−21°. Дощі очікуються і вдень, і вночі. Вітер буде західним зі швидкістю 5−10 м/с.

У Львові в середу теж дощитиме впродовж усієї доби, очікуються грози. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 9−11°, а вдень піднімуться до 18−20° тепла.

У Дніпрі 10 липня опадів не передбачається, а температура повітря прогнозується така ж, як і сьогодні: вночі повітря прогріється до 12−14° тепла, а вдень — до 22−24°.

Дещо знизиться температура повітря завтра у Харкові. Там вночі очікується лише 11−13° тепла, а денна температура становитиме 21−23°. При цьому опадів не передбачається.

В Одесі в середу зниження температури повітря очікується лише вночі. Вона становитиме 13−15° тепла, ймовірно, що це пов’язано з можливими неістотними опадами. А от вдень стовпчики термометрів піднімуться до 23−25°, опадів не передбачається.

Геомагнітний стан у Києві 10 липня буде відносно спокійним. Упродовж доби очікуються лише невеликі збурення.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що синоптики розповіли про погоду в Україні у липні.