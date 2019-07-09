Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Інтернет для всіх: Зеленський підписав указ про налаштування 4G в Україні. Фото: Інформатор

Інтернет для всіх: Зеленський підписав указ про налаштування 4G в Україні

9 лип 2019, 16:31
999

Інтернет 4G цьогоріч має запрацювати по всій Україні: президент Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до зв’язку четвертого покоління.

Loading...

План впровадження 4G у селах, невеликих населених пунктах і на дорогах погоджено з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформації (НКРЗІ). Відповідний указ № 497/2019 розміщено на сайті глави держави.

За словами Олексія Гончарука, заступника керівника Офісу президента, на цьому кроки щодо поліпшення зв’язку в усіх населених пунктах нашої країни не завершуються. Згодом також заплановано впровадження інтернету 5G.

Гончарук також зазначив, що до 1 липня українські мобільні оператори мали врегулювати наявність 3G та 4G зв’язку у всіх великих містах країни.

Нагадаємо, що 17 травня поточного року колишній президент України Петро Порошенко підписав указ про запуск 5G зв’язку в Україні. Згідно з документом, система рухомого мобільного зв’язку п’ятого покоління мала почати своє функціонування в Україні вже в 2020 році.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Керівника Фонду держмайна «затримувало» НАБУ, поки він сидів на засіданні комітету (ФОТО)

У ЗМІ з’явилася інформація про затримання голови Фонду державного майна Віталія Трубарова, але згодом виявилося, що він цілком вільно перебуває на засідання урядового комітету. НАБУ, яке нібито затримувало чиновника, конкретних коментарів ситуації не дало

Новини України
17:17

Герой України Богуслаєв через боснійську «прокладку» забезпечує армію Росії — розслідування

Підприємства чинного народного депутата і очільника «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, який вп’яте спробує здобути мандат нардепа, постачають продукцію подвійного призначення до Росії

Новини України
13:14
Новини партнерів
Загрузка...