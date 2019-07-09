Інтернет для всіх: Зеленський підписав указ про налаштування 4G в Україні. Фото: Інформатор

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Ракурс

Інтернет 4G цьогоріч має запрацювати по всій Україні: президент Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до зв’язку четвертого покоління.

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План впровадження 4G у селах, невеликих населених пунктах і на дорогах погоджено з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформації (НКРЗІ). Відповідний указ № 497/2019 розміщено на сайті глави держави.

За словами Олексія Гончарука, заступника керівника Офісу президента, на цьому кроки щодо поліпшення зв’язку в усіх населених пунктах нашої країни не завершуються. Згодом також заплановано впровадження інтернету 5G.

Гончарук також зазначив, що до 1 липня українські мобільні оператори мали врегулювати наявність 3G та 4G зв’язку у всіх великих містах країни.

Нагадаємо, що 17 травня поточного року колишній президент України Петро Порошенко підписав указ про запуск 5G зв’язку в Україні. Згідно з документом, система рухомого мобільного зв’язку п’ятого покоління мала почати своє функціонування в Україні вже в 2020 році.