Интернет для всех: Зеленский подписал указ о настройке 4G в Украине. Фото: Информатор

https://racurs.ua/n124096-internet-dlya-vseh-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-vnedrenii-4g-po-vsey-ukraine.html

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Интернет 4G в этом году должен заработать по всей Украине: президент Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к связи четвертого поколения.

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План внедрения 4G в селах, небольших населенных пунктах и на дорогах согласован с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информации (НКРСИ). Соответствующий указ № 497/2019 размещен на сайте главы государства.

По словам Алексея Гончарука, замглавы Офиса президента, на этом шаги по улучшению связи во всех населенных пунктах нашей страны не завершаются. Запланировано также внедрение интернета 5G.

Гончарук также отметил, что до 1 июля украинские мобильные операторы были обязаны отрегулировать наличие 3G и 4G связи во всех крупных городах страны.

Напомним, что 17 мая текущего года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запуске 5G связи в Украине. Согласно документу, система подвижной мобильной связи пятого поколения должна была начать свое функционирование в Украине уже в 2020 году.