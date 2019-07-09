Сергей Лавров, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n124099-lavrov-prokommentiroval-predlojenie-zelenskogo-otnositelno-novogo-formata-peregovorov-v-minske.html

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал недавно озвученную президентом Украины Владимир Зеленским инициативу относительно нового формата переговоров в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе с участием США, Великобритании, Франции и Германии.

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По словам Лаврова, Россия готова рассматривать такие предложения, однако «делать их надо по дипломатическим каналам». Об этом он заявил журналистам после неформальной встречи лидеров глав ОБСЕ в Словакии, сообщает агентство ТАСС.

Когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook, — отметил Лавров.

Впрочем, в России готовы рассматривать конкретные предложения, если они будут помогать выполнять резолюцию Совбеза ООН, которая утвердила минские договоренности, отметил Лавров.

Лавров также добавил, что для урегулирования ситуации в Украине созданы существующие форматы — контактная группа и нормандский формат, которые были одобрены Совбезом ООН.

Это непосредственный инструмент, который необходимо использовать международному сообществу, — подчеркнул Лавров.

По мнению Лаврова, другие предложения также могут иметь право на существование, «но упор надо делать на прямом диалоге» сторон конфликта.

Это сердцевина минских договоренностей, — подчеркнул российский министр.

Напомним, вчера в Беларуси заявили, что готовы обеспечить проведение в Минске встречи в предложенном Зеленским формате.