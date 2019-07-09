Сергій Лавров, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n124099-lavrov-prokomentuvav-propozyciu-zelenskogo-schodo-novogo-formatu-peregovoriv-u-minsku.html

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував нещодавно озвучену президентом України Володмиром Зеленським ініціативу щодо нового формату переговорів у Мінську з урегулювання ситуації на Донбасі за участі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

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За словами Лаврова, Росія готова розглядати такі пропозиції, однак «робити їх треба дипломатичними каналами». Про це він заявив журналістам після неформальної зустрічі лідерів глав ОБСЄ в Словаччині, повідомляє агентство ТАСС.

Коли йдеться про серйозні пропозиції, вони робляться спочатку дипломатичними каналами, а не публічно через Facebook, — зазначив Лавров.

Втім, у Росії готові розглядати конкретні пропозиції, якщо вони допомагатимуть виконувати резолюцію Радбезу ООН, яка затвердила мінські домовленості, зазначив Лавров.

Лавров також додав, що для врегулювання ситуації в Україні створені існуючі формати — контактна група та нормандський формат, які були схвалені Радбезом ООН.

Це безпосередній інструмент, який необхідно використовувати міжнародній спільноті, — наголосив Лавров.

На думку Лаврова, що інші пропозиції також можуть мати право на існування, «але акцент треба робити на прямому діалозі» сторін конфлікту.

Це серцевина мінських домовленостей, — наголосив російський міністр.

Нагадаємо, вчора в Білорусі заявили, що готові забезпечити проведення в Мінську зустрічі у запропонованому Зеленським форматі.