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У Туреччині влада знову арештувала десятки військових за участь у невдалому перевороті. Фото: "Апостроф"

У Туреччині влада знову арештувала десятки військових за участь у невдалому перевороті

9 лип 2019, 16:11
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Влада Туреччини заарештувала 176 військовослужбовців через підозру в причетності до мережі прихильників письменника та релігійного діяча зі США Фетхуллаха Гюлена. На думку офіційної Анкари, саме він у 2016 році організував спробу державного перевороту в країні.

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Серед заарештованих є один полковник, двоє підполковників, п’ятеро майорів, семеро капітанів, а також сотні лейтенантів. Про це сьогодні інформує «Радіо Свобода» з посиланням на прокуратуру Стамбула.

Невдала спроба військового перевороту в Туреччині сталася в ніч на 16 липня 2016 року. Тоді внаслідок спроби військових скинути президента Реджепа Таїпа Ердогана загинули 250 осіб і понад 2 тис. зазнали поранень.

Сам Гюлен, колишній соратник Ердогана, вже 20 років проживає в добровільному вигнанні в американському штаті Пенсильванія. Анкара неодноразово вимагала екстрадувати Гюлена зі США, але Вашингтон його не видає. При цьому західні союзники і правозахисники звинувачують президента Туреччини у використанні невдалого держперевороту для придушення людей, які незгодні з його політикою.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в Туреччині затримали 210 військовослужбовців за підозрою у зв’язках із рухом Гюлена FETO.


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