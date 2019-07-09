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Ракурс
В Турции власти вновь арестовали десятки военных за участие в неудачном перевороте. Фото: "Апостроф"

В Турции власти снова арестовали десятки военных за участие в неудачном перевороте

9 июл 2019, 16:11
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Власти Турции арестовали 176 военнослужащих по подозрению в причастности к сети сторонников писателя и религиозного деятеля из США Фетхуллаха Гюлена. По мнению официальной Анкары, именно он в 2016 году организовал попытку государственного переворота в стране.

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Среди арестованных есть один полковник, двое подполковников, пять майоров, семь капитанов, а также сотни лейтенантов. Об этом сегодня сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на прокуратуру Стамбула.

Неудачная попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Тогда в результате попытки военных свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана погибли 250 человек и более 2 тыс. были ранены.

Сам Гюлен, бывший соратник Эрдогана, уже 20 лет проживает в добровольном изгнании в американском штате Пенсильвания. Анкара неоднократно требовала экстрадировать Гюлена из США, но Вашингтон его не выдает. При этом западные союзники и правозащитники обвиняют президента Турции в использовании неудачного госпереворота для подавления людей, которые не согласны с его политикой.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в Турции задержали 210 военнослужащих по подозрению в связях с движением Гюлена FETO.


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