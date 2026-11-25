В Турции заново реставрировали античный храм Зевса. Фото:

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Ракурс

Храм Зевса Лепсиноса в Туреччині знову набув колишньої величності після реставрації.

Цей об'єкт, який знаходиться на руїнах античного міста Евромос поблизу Міласа в турецькій провінції Мугла, наразі має вигляд, який близький до первісного. Реставрація стартувала у 2015 році, а очолював її професор Абузер Кизил. У ході робіт науковці дослідили близько 900 архітектурних блоків і приблизно 70% з них повернули на початкові місця. Про це повідомило видання Arkeonews.

Зазначається, що фахівці обміряли, пронумерували й занесли до каталогу кожен вцілілий камінь. Це було зроблено для того, щоб визначити його місце в храмі. Також у ході робіт був укріплений фундамент та колони. А пошкоджені елементи, які не підлягали відновленню, замінили місцевим мармуром.

Історики вважають, що цей хмар міг бути побудованим за імператора Адріана у 117−138 роках нашої ери. Храм стояв на шістьох колонах, які були на фасаді, та 11-х, які були встановлено уздовж боків.

На кількох колонах, які збереглися донині, зробили написи з іменами людей, які фінансували будівництво. Це були місцеві меценати.

Нагадаємо, у червні 2024 року російські окупанти повністю знищили Херсонес — Таврійський автентичну пам’ятку світового значення в українському Криму. Деякі археологічні знахідки вивезли до музеїв на територію РФ, а на місці розкопок росіяни спорудили новий відкритий театр.

Джерело: Arkeonews