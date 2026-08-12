Дональд Трамп тайно сменил самолет после саммита НАТО в Анкаре. Фото:

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Дональд Трамп підтвердив таємну зміну літака під час повернення із саміту НАТО в Туреччині.

Американська Секретна служба та військові попередили його про загрозу і попросили пересісти на інший борт. Глава Білого дому не вдавався в деталі й «просто підкорився» вимогам спецагентів. Новий літак мав такий самий рівень безпеки, як і Air Force One. Про це Трамп розповів журналістам, передає Fox News.

Водночас глава Сполучених Штатів зазначив, що вважає борт, на якому зрештою летів, навіть небезпечнішим за основний. Трамп вважає, що саме цей літак з більшою імовірністю мали спробувати атакувати.

Трамп наголосив, що постійно отримує погрози, оскільки він — «можливо, найвпливовіший президент».

Раніше американське видання WP з посиланням на джерела, обізнані про поїздку, писало, що Трампа таємно перевели з президентського борту на інший літак, використавши для цього фургон для їжі. При цьому борт номер один, Air Force One, мав слугувати «літаком-приманкою», щоб приховати справжній маршрут американського лідера.

Нагадаємо, президента США Дональда Трампа під час гри в гольф охороняли комплекси ППО. Так, 9 серпня на гольф-курорті Трампа в Нью-Джерсі під час фінального раунду турніру LIV Golf Bedminster були зафіксовані американські комплекси протиповітряної оборони ближньої дії Avenger.

Джерела: Fox News, WP