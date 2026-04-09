Дональд Трамп заявил Марку Рютте, що «відверто розчарований» союзниками по НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Американський лідер «відверто розчарований» тим, що деякі союзники Штатів відмовилися приєднатися до війни проти Ірану. Рютте зазначив, що розуміє розчарування Трампа, але водночас вказав йому на позитивні моменти у діях європейських союзників по Альянсу під час їхньої зустрічі. Про це генсек НАТО сказав в інтерв’ю CNN після зустрічі з Трампом.

Він явно розчарований багатьма союзниками по НАТО, і я розумію його точку зору. Але водночас я також зміг вказати на те, що переважна більшість європейських країн надала допомогу у розміщенні військ, логістиці, прольотах та забезпеченні виконання своїх зобов’язань, — розповів він.

Саму розмову з Трампом Рютте назвав «відвертою та дуже відкритою». Однак не розповів про те, чи була мова про можливий вихід Сполучених Штатів з НАТО.

Рютте також прокоментував заяви Білого дому, що держави-члени НАТО нібито «не виконали зобов’язань» під час операції США проти Ірану. Генсек наголосив, що більшість європейських країн виконали свої зобов’язання. Коаліція з понад 30 країн провела планувальну зустріч за участю військових лідерів, щоб забезпечити свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до Китаю, Франції, Японії, Південної Кореї та Великої Британії із закликом створити спільну коаліцію для відкриття морського маршруту. Надсилати військові кораблі на Близький Схід відмовилися Велика Британія, Франція, Німеччина, Південна Корея, Японія і Австралія. Після цього Трамп заявив, що заявив про «дуже погане майбутнє" для НАТО.

Джерело: CNN