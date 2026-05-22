Оружие в США для Украины активно покупают только шесть-семь государств, заявил Марк Рютте.

Основний внесок у механізм PURL роблять лише шість-сім держав.

Країнам Європи потрібно більш пропорційно розподіляли між собою витрати на закупівлю Україні американської зброї для ЗСУ. Про це Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив перед початком засідання міністрів закордонних справ НАТО у Швеції 22 травня.

Потік критично важливого американського обладнання в Україну продовжується. Це включає життєво важливу антибалістичну ракетну, протиракетну підтримку, в тому числі для систем Patriot, оплачену європейськими союзниками, відому програму PURL. Це продовжується. Європейці платять за це, — зазначив він.

Рютте зазначив, що «хоче досягти того, щоб (це) навантаження було розподілене більш рівномірно» між усіма європейськими державами.

Однак генсек додав, що ці шість-сім держав роблять, «достатньо, щоб гарантувати, що Україна продовжуватиме мати доступ до цього критично важливого американського обладнання».

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рюттезаявив, що Північноатлантичний альянс надасть Україні в 2026 році військової підтримки на суму 60 млрд дол. Ця сума не включає кошти, що надійдуть українським Силам оборони з 90 млрд євро кредиту від Європейського Союзу.