США решили передать европейским офицерам два командных поста в НАТО. Фото:

https://racurs.ua/n211967-ssha-peredadut-evropeyskim-voyskam-dva-komandnyh-posta-v-nato-reuters.html

Ракурс

США передадуть європейцям два командних пункти НАТО.

Європейські офіцери отримають два основних командних пункти НАТО в італійському Неаполі, і Норфолку, штат Вірджинія. Це рішення ухвалили на тлі вимог президента США Дональда Трампа до європейських країн брати більшу відповідальність за свою безпеку. Про це повідомило Reuters із посиланням на джерело у війську.

Зазначається, що Білий дім закликав Північноатлантичний альянс, в якому довгий час домінували американці, стати «НАТО під європейським керівництвом».

Очікується, що офіцери Європи візьмуть на себе керівництво Об'єднаним командування збройних сил НАТО в Неаполі та Норфолку, які наразі очолюють американські адмірали.

Однак Сполучені Штати візьмуть під свій контроль три командування, які є дещо нижчими в ієрархії, але несуть значну відповідальність за операції, — Об'єднане повітряне командування, Об'єднане морське командування та Об'єднане сухопутне командування.

Джерело розповіло, що рішення про передачу європейцям під контроль командних постів пов’язане з «плануванням майбутніх ротацій» і що більш детальна інформація буде надана в належний час.

Нагадаємо, в січні ЗМІ інформували, що Сполучені Штати планують скоротити кількість персоналу, розміщеного в декількох ключових командних центрах НАТО.

Джерело: Reuters