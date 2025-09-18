В Украину прибыло первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО. Фото:

https://racurs.ua/n209187-pervoe-orujie-iz-ssha-v-ramkah-purl-uje-pribylo-v-ukrainu-smi.html

Ракурс

Україна отримала частину військового обладнання США, яке було закуплене за програмою НАТО.

В рамках програми PURL профінансовано вже чотири пакети підтримки Збройних сил України. Перша партія, вміст якої не розкривається, вже прибула до України. Інші пакети допомоги «вже в дорозі». Про це 18 вересня повідомило «Суспільне» із посиланням на неназваного представника НАТО.

Як відомо, 14 липня Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом країн Європи. У рамках цієї угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів. Наразі в межах програми PURL профінансували чотири пакети вартістю близько 2 млрд дол.

Нагадаємо, 16 вересня агенція Reuters поінформувала, що Пентагон затвердив до двох відправок по 500 млн дол. кожна за системою PURL. Це буде перше застосування нового механізму, який дозволяє постачати Україні озброєння зі складів США за кошти НАТО.

Джерело: «Суспільне»