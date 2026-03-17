Дональд Трамп заявив, що США більше не нужна помощь НАТО в войне против Ирана.

https://racurs.ua/n212676-tramp-zayavil-chto-ssha-bolshe-ne-nujna-pomosch-nato.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп прокоментував відмову країн НАТО втручатися у війну проти Ірану.

Американський лідер заявив, більшість союзників по блоку поінформували Вашингтон, що вони не хочуть брати участь у цій військовій операції. Трамп у відповідь заявив, що Сполученим Штатам більше не потрібна допомога Північноатлантичного альянсу. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Оскільки ми домоглися такого військового успіху, нам більше не «потрібна» і не потрібна допомога країн НАТО — нам вона ніколи і не була потрібна! Точно так само — Японії, Австралії або Південної Кореї. Фактично, кажучи як президент Сполучених Штатів Америки, найпотужнішої країни у світі, нам не потрібна допомога ні від кого! — йдеться у повідомленні.

Також глава США знову заявив, що флот Ірану, їхня протиповітряна оборона та Військово-повітряні сили й практично всі лідери вже знищені і не можуть загрожувати союзникам Америки.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп звернувся до Китаю, Франції, Японії, Південної Кореї та Великої Британії із закликом створити спільну коаліцію для відкриття морського маршруту. Також американський лідер дав зрозуміти, що очікує від партнерів і військової підтримки.

Згодом президент США заявив, що країни повинні долучитися до забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. І додав, що через відсутність підтримки у війні з Іраном «буде дуже погано для майбутнього НАТО».