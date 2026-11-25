В Турции нашли древнеримскую гробницу в форме гриба. Фото:

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Древню гробницю у формі гриба знайшли у центральній Туреччині — вона вирубана у вершині природно еродованої скелі грибоподібної форми.

Цікаву знахідку виявив місцевий дослідник історії Незір Отеген, коли обстежував сільську місцевість навколо греблі Гюмюшорен та річки Заманти в районі Девелі провінції Кайсері. На думку науковця, це давньоримська гробниця віком майже 2 тис. років. Однак це ще мають підтвердили археологи. Про це повідомляє видання Heritage Daily.

Гробниця розташована на висоті близько 1 тис. 297 м у ландшафті, багатому на археологічні пам’ятки. У тій долині вже знаходяться скельні гробниці Чукурюрт, печери Чінчин й Діреклі, а також наскельний монумент Фірактин.

Науковець описує гробницю таку, яка має форму гриба та висічена безпосередньо в скелі. За словами Етегена, що подібні могили зазвичай були б закриті кришкою, але ця вже відкрита. У дослідника немає інформації, чи були в гробниці людські останки чи якісь речі.

Видання пише, що природні камені у формі грибів зустрічаються в Туреччині, але незвичним є те, що на вершині одного з таких утворень утворили гробницю. Подальші дослідження повинні показати, коли було створено цю могилу.

Нагадаємо, вчені виявили на данському острові Сеєро бездоганно збережний скелет чоловіка, котрий жив близько 6 тис. років тому і став свідком настання у Європі неолітичної революції — переходу людства від привласнювального типу господарства, такого як мисливство, до відтворювального, такого як землеробство.

Джерело: Heritage Daily