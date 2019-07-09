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Ракурс
Українські кораблі на навчаннях Sea Breeze: відео спільних маневрів із суднами Румунії та Грузії

Українські кораблі на Sea Breeze: відео і фото спільних маневрів із військовими Румунії та Грузії

9 лип 2019, 16:00
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Українські кораблі під час міжнародних військових навчань Sea Breeze-2019 (Cі Бриз-2019) провели спільні маневри із суднами Румунії та Грузії.

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Державна прикордонна служба України повідомила, що у морському компоненті міжнародних навчань задіяли півтисячі військовослужбовців з різних країн світу.

Прикордонники оприлюднили відео, у якому показано спільний рейд екіпажів кораблів «Павло Державін» та катера «Балаклава» морської охорони із кораблями країн-партнерів.

Українські кораблі на навчаннях Sea Breeze: відео спільних маневрів із суднами Румунії та Грузії, фото — ДПС

Судна здійснили тактичне маневрування, відпрацювали навчання із боротьби за живучість корабля, виконали артилерійські стрільби по морській та повітряній цілях, перевірили злагодженість дій, елементів системи управління та планування операції за стандартами НАТО.

«Ракурс» повідомляв, що Росія своєрідно відреагувала на військові навчання Sea Breeze у Чорному морі, розпочавши маневри флоту та авіації, щоб стежити за кораблями НАТО.

Українські кораблі на навчаннях Sea Breeze: відео спільних маневрів із суднами Румунії та Грузії, фото — ДПС

Навчання Sea Breeze цього року відбуваються з 1 до 12 липня в північно-західній частині Чорного моря. Сюди прибули 32 військових кораблі і авіація країн НАТО і союзників (всього — 14 країн).

Джерело: Ракурс


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