Українські кораблі на навчаннях Sea Breeze: відео спільних маневрів із суднами Румунії та Грузії

https://racurs.ua/ua/n124097-ukrayinski-korabli-na-sea-breeze-video-spilnyh-manevriv-iz-viyskovymy-rumuniyi-ta-gruziyi.html

Ракурс

Українські кораблі під час міжнародних військових навчань Sea Breeze-2019 (Cі Бриз-2019) провели спільні маневри із суднами Румунії та Грузії.

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Державна прикордонна служба України повідомила, що у морському компоненті міжнародних навчань задіяли півтисячі військовослужбовців з різних країн світу.

Прикордонники оприлюднили відео, у якому показано спільний рейд екіпажів кораблів «Павло Державін» та катера «Балаклава» морської охорони із кораблями країн-партнерів.

Судна здійснили тактичне маневрування, відпрацювали навчання із боротьби за живучість корабля, виконали артилерійські стрільби по морській та повітряній цілях, перевірили злагодженість дій, елементів системи управління та планування операції за стандартами НАТО.

«Ракурс» повідомляв, що Росія своєрідно відреагувала на військові навчання Sea Breeze у Чорному морі, розпочавши маневри флоту та авіації, щоб стежити за кораблями НАТО.

Навчання Sea Breeze цього року відбуваються з 1 до 12 липня в північно-західній частині Чорного моря. Сюди прибули 32 військових кораблі і авіація країн НАТО і союзників (всього — 14 країн).