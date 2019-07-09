Украинские корабли на Sea Breeze: видео и фото совместных маневров с военными Румынии и Грузии, фото — ГПС

https://racurs.ua/n124097-ukrainskie-korabli-na-ucheniyah-sea-breeze-video-i-foto-sovmestnyh-manevrov-s-voennymi-rumynii.html

Ракурс

Украинские корабли во время международных военных учений Sea Breeze-2019 (Cи Бриз-2019) провели совместные маневры с судами Румынии и Грузии.

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Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в морском компоненте международных учений задействовали полтысячи военнослужащих из разных стран мира.

Пограничники обнародовали видео, на котором показан совместный рейд экипажей кораблей «Павел Державин» и катера «Балаклава» морской охраны с кораблями стран-партнеров.

Суда совершили тактическое маневрирование, отработали борьбу за живучесть корабля, выполнили артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, проверили слаженность действий, элементов системы управления и планирования операции по стандартам НАТО.

«Ракурс» сообщал, что Россия своеобразно отреагировала на военные учения Sea Breeze в Черном море, начав маневры флота и авиации, чтобы следить за кораблями НАТО.

Учения Sea Breeze в этом году проходят с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря. Сюда прибыли 32 военных корабля и авиация стран НАТО и союзников (всего — 14 стран).