Россия против НАТО: русские преследуют корабли Альянса на учениях Sea Breeze в Черном море, фото — investigator.org.ua

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РФ отреагировала на военные учения Sea Breeze в Черном море и начала маневры флота и авиации, чтобы следить за кораблями НАТО.

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Традиционные учения Sea Breeze-2019 (Си Бриз-2019) проходят с участием Вооруженных сил Украины. Российские корабли и самолеты непрерывно следуют за военными кораблями НАТО, сообщает DW. Вчера СУ-24 с двумя противокорабельными ракетами облетел американский эсминец Carney, а вертолет облетел американский эсминец, который имеет на борту ракеты «Томагавк».

Американские военные считают, что россияне не нарушили правила пребывания в международных водах, а вот командующий ВМС Украины Игорь Воронченко назвал действия РФ агрессией.

Сначала Россия закрыла район, где мы планировали проводить учения. Впоследствии в районе учений мы фиксируем 14 кораблей Черноморского флота России, а теперь мы фиксируем опасные действия авиации, — заявил Воронченко.

Минобороны РФ назвало маневры своих кораблей «контролем деятельности кораблей НАТО». ВМС России вывели в море 10 судов, а именно: большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников», ракетные катера «Орехово-Зуево» и «Мираж», «Ивановец», «Набережные Челны».

Учения Sea Breeze в этом году проходят с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря. Сюда прибыли 32 военных корабля и авиация стран НАТО и союзников (всего — 14 стран).