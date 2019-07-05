Росія проти НАТО: росіяни переслідують кораблі Альянсу на навчаннях Sea Breeze у Чорному морі, фото — investigator.org.ua

https://racurs.ua/ua/n123970-rosiya-peresliduie-korabli-nato-na-navchannyah-sea-breeze-u-chornomu-mori-video.html

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РФ відреагувала на військові навчання Sea Breeze у Чорному морі й розпочала маневри флоту та авіації, щоб стежити за кораблями НАТО.

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Традиційні навчання Sea Breeze-2019 (Сі Бриз-2019) відбуваються за участю Збройних сил України. Російські кораблі та літаки безперервно слідують за військовими кораблями НАТО, повідомляє DW. Учора СУ-24 з двома протикорабельними ракетами облетів американський есмінець Carney, а вертоліт облетів американський есмінець, який має на борту ракети «Томагавк».

Американські військові вважають, що росіяни не порушили правила перебування у міжнародних водах, а от командувач ВМС України Ігор Воронченко назвав дії РФ агресією.

Спочатку Росія закрила район, де ми планували проводити навчання. Згодом в районі навчань ми фіксуємо 14 кораблів Чорноморського флоту Росії, а тепер ми фіксуємо небезпечні дії авіації, — заявив Воронченко.

Міноборони РФ назвало маневри своїх кораблів «контролем діяльності кораблів НАТО». ВМС Росії вивели в море 10 суден, а саме великі десантні кораблі «Азов» і «Цезар Куніков», ракетні катери «Орехово-Зуєво» і «Міраж», «Івановець», «Набережні Челни».

Навчання Sea Breeze цього року відбуваються з 1 до 12 липня в північно-західній частині Чорного моря. Сюди прибули 32 військових кораблі і авіація країн НАТО і союзників (всього — 14 країн).