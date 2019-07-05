У Франції судять півня за гучні крики. Фото: Gorod.lv

https://racurs.ua/ua/n123966-u-franciyi-sudyat-pivnya-za-guchni-kryky-vranci.html

Ракурс

У Франції на лаві підсудних опинився півень, який гучно крича щоранку, чим будив довколишніх жителів.

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У французькому департаменті Приморська Шаранта на домашнього півня Моріса та його господиню подали до суду. За твердженням їхніх літніх сусідів, які виступають позивачами, своїми вранішніми криками птах заважає їм спати. Про це інформує Monde.

Позивачі вимагають від господині півня грошову компенсацію в розмірі 1 тис. євро.

Перше засідання суду відбулося напередодні, 4 липня, але на нього не з’явилися представники обох сторін. Головне питання, яке належить з’ясувати слідству, полягає в тому, в якій місцевості проживають невдоволені пенсіонери і власниця Моріса — у сільській чи міській. Адвокат позивачів стверджує, що це — зона приміських маєтків. Рішення суду попередньо очікується 5 вересня.

Суперечки між сусідами почалися ще в 2017 році, коли пенсіонери вперше поскаржилися на крики Моріса. Тоді було створено дві петиції на підтримку господині пернатого, які підписали 155 тис. осіб.

За незвичайним судовим процесом уважно стежать власники місцевих птахоферм, які побоюються несприятливого прецеденту і появи подібних позовів до них.

Нагадаємо, раніше в Америці кіт вкрав лотерейний квиток своєї господині з виграшем у 50 тис. дол.