Виборчий кодекс і призначення в уряді Рада проголосує 11 липня, фото — flickr.com

https://racurs.ua/ua/n123968-vyborchyy-kodeks-i-pryznachennya-v-uryadi-parubiy-sklykaie-radu-na-ostanniy-biy-11-lypnya.html

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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій планує на пленарному засіданні 11 липня ухвалити декілька важливих рішень. Він переконаний, що може консолідувати 240 депутатів, які ухвалять Виборчий кодекс, кадрові рішення в уряді на пропозицію президента, а також декілька безпекових питань.

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На заключному пленарному засіданні цього скликання Ради планують ухвалити Виборчий кодекс і відправити у відставку голову СБУ, міністра закордонних справ та оборони на вимогу президента Володимира Зеленського.

Попередньо — голоси є, я отримав запевнення від «Блоку Петра Порошенка, «Народного фронту», «Самопомочі», Радикальної партії, веду перемовини із «Батьківщиною». Думаю, що 240 голосів у парламенті буде, — заявив Парубій на підсумковій прес-конференції у Києві 5 липня.

У законопроекті про Виборчий кодекс, який у червні розглядала Рада, міститься норма про відкриті списки кандидатів у нардепи. Щодо прохідного бар'єру Парубій відзначив, що він визначиться на засіданні голів фракцій. Йдеться про 4% або 5%.

Крім того, у порядку денному парламенту будуть й правки до закону, які дозволять фізичним особам встановлювати сонячні батареї, закон про капеланську службу, а також проект закону про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами.

Нагадаємо, що розгляд питання про звільнення міністра Павла Клімкіна парламентським комітетом у закордонних справах планується наступного тижня, 9 липня. Згідно з попередніми даними, Зеленський рекомендує призначити на посаду міністра закордонних справ Вадима Пристайка.